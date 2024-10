Conte mette le mani avanti | Gli Scudetti li vincono monte ingaggi e valore della rosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Antonioin conferenza stampa prima di Napoli-Como non ha parlato soloquestione ultras per Inter e Milan. L’allenatore ha mandato una frecciatina ad alcune società. FRECCIATINA – Antoniosi diverte da tempo a scaricare responsabilità al di fuori del Napoli. L’allenatore ole spesesua società, ola storia del club e tanto altro facendo riferimento al discorso Scudetto. Il salentino ne parla in questo modo: «Potremmo rimanere in testa alla classifica vincendo do. Conta poco ora, ma contare 3 punti e quello è importante. Tutte le partite sono difficili soprattutto per noi che abbiamo intrapreso questo percorso. Vincere sarebbe importante. Dobbiamo abituarci ad avere una sana pressione: io la sento sempre, dobbiamo averla dentro di noi per i tre punti. Anche la sana paura che ti fa alzare il livello e l’attenzione.