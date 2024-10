Clown&Clown comicità in scena Tra gli ospiti anche Paolo Ruffini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Entrano nel vivo gli spettacoli del "Clown&Clown Festival", in corso fino a domenica a Monte San Giusto. Domani alle 21 sotto il tendone PalaTorresiCircus "A life in her day" di e con Hilary Chaplain, uno spettacolo non convenzionale e divertente creato con la regia del grande Avner Eisenberg, una splendida combinazione difisica, teatro di oggetti, burattini e teatro. Inuna donna sola si arrangia con una "finta famiglia" fatta di comuni articoli domestici. Venerdì alle 21.