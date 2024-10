Allerta meteo arancione scuole chiuse | l’elenco dei comuni coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A causa del maltempo previsto per domani, giovedì 3 ottobre, diversidella Toscana hanno già disposto la chiusura delledi ogni ordine e grado in seguito a un’con codiceper rischio idrogeologico, attiva dalle 6 alle 20.Leggi anche: Maltempo, piogge e temporali sul Nord Italia e la Toscana:in 5 regioniIn particolare, le lezioni saranno sospese in varidelle province di Pisa, Livorno e Grosseto, tra cui: San Vincenzo, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, Manciano, Sorano, Orbetello, Guardistallo. Livorno città ha emesso unacazione ufficiale sulla chiusura delle attività didattiche e dei servizi educativi. Oltre alle, saranno chiusi anche i centri ludotecari comunali, i centri diurni, i parchi cittadini e i cimiteri.