Al Teatro Nazionale di Milano c’è ‘La febbre del sabato sera sarà’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Italiana Assicurazioni, main sponsor deldi, è lieta di annunciare che la nuova versione italiana del musical ‘Ladelin scena in questa stagione solo a, dal 10 ottobre 2024 all’11 gennaio 2025; è prevista anche una replica speciale il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La nuova versione italiana di Compagnia della Rancia, su licenza di Broadway Licensing, è diretta da Mauro Simone ed è ispirata al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattata per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti.