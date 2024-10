Marchetti | Rinnovo di Kvara? Il Napoli ha offerto 6 milioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Luca, giornalista Sky, ha parlato a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “? Ilha presentato in estate l’offerta da seidi euro netti annui per il georgiano che dovrà dare una risposta a De Laurentiis. Ilda questa offerta non si sposterà, considerandola il giusto riconoscimento per quanto fatto dal calciatore fino ad ora: è un ingaggio da top player. Forse ilsarebbe dovuto arrivare prima, ma gli errori commessi nella passata stagione sono stati recuperati dal patron con l’acquisizione di Conte e con il mercato faraonico estivo. Non si hanno notizie di clausole nella proposta didi, ma se ne potrà discutere. Ciò che è certo è cheè al centro del progetto, indiscutibilmente, a differenza di quanto abbia potuto pensare dopo la disastrosa stagione passata.