La Croce Rossa a caccia di nuovi volontari

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il comitato di Cesenatico dellaè una delle realtà delato più importanti per l’intero territorio della riviera e del nostro entroterra. Qui vi lavorano oltre 230 fra donne e uomini, tuttavia c’è la necessità di reclutare. I vertici, con in testa il presidente Robertino Pasolini, hanno così organizzato un corso per formareda coinvolgere nelle attività. Inizierà domani alle 20.30, nella sede operativa situata in via Saffi, la dorsale della ferrovia, all’altezza del Parco di Levante. Il corso ha lo scopo di porre i futuri membri dellain condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’associazione, nonchè le principali attività svolte dallaa carattere internazionale, nazionale e locale.