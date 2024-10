Joker | Folie À Deux tra identità e performance

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), attesissimo, esce finalmente nelle sale. Arthur Fleck/torna in scena con una storia d’amore raccontata attraverso un film musicale che ci dà l’occasione di riflettere su. La produzione In un primo momento non era previsto un sequel di, film vincitore del Premio Oscar nel 2019 con protagonista Joaquin Phoenix e co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips. L’attore, però, sempre grazie al regista e produttore Todd Phillips, torna a vestire i panni del suo doppio ruolo da Oscar Arthur Fleck/, insieme a Lady Gaga, a sua volta vincitrice del premio. Nel cast vediamo anche importanti nomi come Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz. La Warner Bros. Pictures distribuirà la produzione Joint Effort nelle sale italiane a partire dal 2 ottobre 2024.