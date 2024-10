Efterklang | nuovo album

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 1 ottobre 2024) I danesiannunciano ilThings We Have In Common in uscita per City Slang. Con il loro ultimo disco, gliseguono il solco scavato attraverso l’del 2019 Altid Sammen e continuato con Windflowers del 2021. Tre bellissimi lavori che rappresentano un’apertura verso una forma di espressione più semplice e coinvolgente che mette in evidenza elettronica, folk e raffinato pop minimalista. Mads Brauer, Casper Clausen e Rasmus Stolberg suonano insieme come i tre membri principali deglida oltre 20 anni, insieme a un collettivo di altri musicisti che collaborano con loro attraversoe performance. Il pianista e compositore Rune Mølgaard formò glicon i tre membri ma se ne andò dopo il loro secondo disco del 2007, Parades, da allora orbitando attorno alla band a vari livelli.