Donna investita mentre attraversa la strada è grave

(Di martedì 1 ottobre 2024) Viareggio, 1 ottobre 2024 –incidente nel pomeriggio a Viareggio. In base alle prime ricostruzioni, unadi 73 anni sarebbe stavasulle strisce da un’autova la. L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Marco Polo e via Fratti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Croce Rossa di Viareggio e la Polizia Municipale. Laè stata trasportata dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.