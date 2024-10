Dengue la febbre dilaga I casi sono 102 La rabbia di un’infettata | Il Comune che fa?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Anna Marchetti Salgono a 102 idiaccertati, ai quali si aggiungono 10’probabili’. Lo afferma la Regione Marche, che assicura: "La situazione è monitorata costantemente". Ma c’è chi protesta e chiede perché "a marzo e ad aprile non si è fatta prevenzione e perché ora non si prosegue con la disinfestazione". A parlaredue donne fanesi che lal’hanno avuta, e ancora ci combattono. Miriam Rovinelli, titolare di un negozio di abbigliamento in via Fanella, per 10 giorni ha avutoe mal di stomaco: "Mi chiedo perché solo a Fano ci sia lae come sia possibile che a pochi chilometri di distanza il virus non si sia diffuso". Per Miriam qualcosa nella nostra città non ha funzionato.