Como ubriaco colpisce a bastonate il chiosco dei giardini pubblici e minaccia i clienti

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – La pattuglia della Squadra Volante è stata inviata ieri pomeriggio, intorno alle 18, in Piazza del Popolo, alall’interno dei, dove un uomo già, stava dando in escandescenze in quanto il gestore si rifiutava di servire altro alcol. Ha inoltre raccolto da terra un bastone e iniziato e colpire le pareti del. è stato l’inizio di una serata che, per un uomo di 52 anni di Bolzano, residente a Brescia e domiciliato a, si è conclusa in camera di sicurezza in Questura, dopo essere stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per ubriachezza molesta.