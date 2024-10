Avevano un Picasso appeso in salotto ma non lo sapevano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo decenni di ignoto riposo in una casa a Capri, un capolavoro di Pablo– il “Buste de Femme Dora Maar” – è stato finalmente ritrovato. Un rigattiere, Luigi Lo Rosso, senza mai immaginare di avere tra le mani un pezzo d’arte di immenso valore, ha custodito per oltre 60 anni questo dipinto originale del famoso artista spagnolo. La sorprendente scoperta ha gettato luce su un tesoro nascosto, che ora è stato valutato a più di 6 milioni di euro. Una scoperta incredibile La storia comincia con una famiglia di Capri che, per generazioni, ha avuto il quadronel. L’opera era stata acquistata da un rigattiere locale negli Anni Sessanta, in un momento in cui nessuno sospettava che potesse trattarsi di un autentico. La tela è stata trattata come un comune arredo domestico per decenni, fino a quando una recente valutazione ha svelato la sua vera natura.