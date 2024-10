Affari Tuoi sfortuna per Mara della Valle d' Aosta | perde 300 000 euro per accontentarsi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il mese di ottobre non poteva iniziare in modo peggiore. Una brutta partita, dal finale amaro, ha caratterizzato la puntata dicon protagonista la regioned', rappresentata da, che Stefano De Martino ha soprannominato affettuosamente «Stephanie di Monaco». Una signora effervescente, elegante, ma purtroppo moltota. Al suo fianco c'era il papà Andrea, con i suoi 88 anni fieramente portati. La storia disua famiglia La signora, che è solita dire «Puzo», ha subito destato la curiosità del conduttore, il quale si è prontamente annusato le ascelle, avendo capito «Puzzo». In realtà , puzo è una forma di saluto valdostano. Con questa concorrente si è avuta l'occasione di approfondire il dialettod'. L'88enne Andrea è solito fare viaggi in camper; è stato a Capo Nord svariate volte, oltre che in Russia.