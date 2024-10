Abusi sui bimbi dell’asilo | stagista condannato a 6 anni Ma non era solo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ferrara, 1 ottobre 2024 – Seidi carcere per violenza sessuale nei confronti di quattro, tutti piccoli alunni di una scuola materna privata della provincia di Ferrara. E’ questa la sentenza emessa dal Gup di Bologna durante il rito abbreviato che ha visto imputato un giovane di 21arrestato a gennaio dopo la segnalazione di alcuni genitori. Il 21enne dovrà anche risarcire le famiglie dei, che hanno tra i 3 e i 5 cinque. Il giovane stava svolgendo il servizio civile nell'asilo della cittadina del ferrarese. Ma a un certo punto i genitori hanno notato un cambio nelle abitudine dei loro: ad esempio, avevano paura di andare in bagno da soli, non riuscivano a dormire e facevano disegni rivelatori. A quel punto, hanno denunciato la situazione.