Thomas Ceccon contro Federica Pellegrini | Non rappresenta niente per me La replica del marito Matteo Giunta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo il tanto discusso smusicale tra Fedez e Tony Effe è nato un dissing anche nel mondo dello sport, anzi del nuoto.da una parte,– ex nuotatore, allenatore edi– dall’altra. Ma riavvolgiamo il nastro. Il protagonista delle ultime Olimpiadi disputate a Parigi (tanto per i risultati ottenuti in vasca, secondo posto nella staffetta 4×100 metri stile libero e medaglia d’oro nei 100 metri dorso, quanto per alcune scelte discutibili in fatto di comodità e confort), intervistato al Corriere della Sera, ha parlato del suoverso rapporto con la regina del nuoto femminile italiano. “Non. Non è mai venuta a dirmi una parola“, ha raccontato. “Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no“.