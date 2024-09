Sparo di Capodanno Luca Campana ritira la querela nei confronti del deputato FdI Pozzolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024)laneideldi FdI Emanueleper lodia Rosazza (Biella) in cui rimase ferito a una gamba. È stato trovato un accordo economico e, per mercoledì 9 ottobre, in tribunale a Biella è fissata l'udienza davanti al Gip. "E' stato raggiunto un accordo, siamo soddisfatti, ci stavamo lavorando da tempo", commenta l'avvocato Marco Romanello, difensore di, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, ha rimesso laper lesioni mentre rimangono in piedi a carico dile accuse per il reato di esplosioni pericolose e per aver portato in giro un'arma da collezione caricata con munizioni da guerra.Â