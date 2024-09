Misano piange Andrea Edera morto durante una passeggiata col cane | Ti sei fatto volere bene

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024)Gera D’Adda. “Unico”: è questa la parola più utilizzata, sui social e non solo, dalle persone che conoscevanoGiuliani, per tutti “”, per via di quel tatuaggio sul collo che lo contraddistingueva.il 51enne, tragicamente scomparso a pochi passi dalla casa in cui viveva con la compagna e con la figlia di lei, di 13 anni. Era uscito, come ogni sera, per ladietro casa insieme a uno dei suoi tre cani. Un gesto estremamente ordinario. Però qualcosa sabato sera (28 settembre) è andato storto. Per cause ancora da accertare,è scivolato in un canale della portata di circa 30 centimetri. A rendersi conto di quanto successo, la figlia della compagna e alcuni ragazzi che passavano di lì, che hanno sentito i guaiti dell’animale: lo hanno ritrovato con la testa nell’acqua, privo di sensi. Lo hanno rianimato, chiamato i soccorsi.