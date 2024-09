La Russia raggiungerà tutti gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vladimir Putin ha affermato che lagli” che si è prefissata ”perché la verità è dalla nostra parte”. Il presidente russo si è espresso in questi termini in un videomessaggio diffuso in quello che l’agenzia di stampa Tass ha inquadrato come il ‘Giorno della riunificazione della Repubblica Popolare di Donetsk, della Repubblica Popolare di Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson con la’. Aggiornamento ore 9.07 “La verità è dalla nostra parte!gliprefissati saranno raggiunti!”, ha detto Putin, ringraziandoi russi che hanno svolto un ruolo per la conquista dei territori ucraini. Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha intanto comunicato che “come durante gli ultimi attacchi, il nemico ha utilizzato nuovamente gli uav d’attacco Shahed, a ondate e da diverse direzioni.