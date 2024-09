Ciclismo su pista | i Mondiali 2030 si terranno a Brisbane Prima prova verso le Olimpiadi 2032

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) La marcia di avvicinamento alledipasserà anche dalsue dal velodromo della città australiana che nelospiterà i. E’ questa la notizia ufficiale che arriva dall’UCI e che viene rilanciata dall’AusCycling sui suoi canali social. The @UCITrack Cycling World Championships for elites, juniors, para-cyclists and masters are heading toand Anna Meares Velodrome in. Read our announcement: https://t.co/ae57TAtOT6@Queensland @visitpic.twitter.com/ogJvcfJlA5 — AusCycling (@AusCycling) September 30, 2024 In una dichiarazione firmata dal Comitato Olimpico Australiano si dice: “AusCycling ha lavorato duramente per far sì che ciò accadesse e merita tutto quello che di buono succederà. Avere un Campionato Mondiale in patria, così vicino ai Giochi di, sarà una grande spinta per i nostri atleti”.