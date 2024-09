Arrestato in Venezuela l’uomo accusato di aver ucciso Vincenza Saracino a Preganziol Treviso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) È stato arresto inil presunto omicida di, la donna di) trovata priva di vita con ferite di arma da taglio il 3 luglio scorso in uno stabile industriale dismesso poco lontano dalla sua abitazione. Si tratta di un 32enne con origini venete nato in Sudamerica e parente dei vicini di casa della vittima.è statoa Maracay, nello Stato di Aragua (), dove era scappato subito dopo il delitto. A quanto si apprende all’origine del gesto ci sarebbero degli screzi con la donna, ragion per cui è stata contestata anche l’aggravante dei futili motivi.