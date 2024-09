Teatro della terza guerra mondiale | Europa la nera profezia di Ferguson

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) «È tempo di essere chiari sul futuro dell'Unione europea: nella migliore delle ipotesi è destinata a essere una meta turistica attraente per gli americani e un ricco mercato per i veicoli elettrici cinesi». E nella peggiore? «Non escludo la possibilità di qualche sorpresa seria, come il fatto che il Vecchio Continente diventi un campo di battaglia per una nuovaFredda o addirittura unper la». Pessimista come sempre lo storico Niall, Senior Fellow alla Stanford University e membro del Center for Science and International Affairs di Harvard. È autore di saggi (come The 20th Century, the Age of Violence: A New Interpretation of the Twentieth Century o The Rise and Fall of Money: A Financial History of the World).