LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Martin in fuga Bagnaia rimonta si ritira Marquez

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11porta ad un secondo il vantaggio su Acosta. Sta davvero dominando. -12continua a perdere tanto nel quarto settore, come in tutto il fine settimana. -12 Morbidelli, Bastianini, Bezzecchi eadesso sono insieme. -12 Battaglia furibonda tra italiani. Bastianini attacca Morbidelli, ma il romano tiene duro e mantiene il terzo posto. -12 Bastianini sta perdendo tanto tempo nelle code di Morbidelli. -13 Ve lo dicevamo, gatto col topo.porta a 0.9 il vantaggio su Acosta. Non lo fa mai avvicinare così tanto. -14 Bastianini si è acceso, adesso va per l’attacco su Morbidelli.di nuovo in difficoltà , a 7 decimi da Bezzecchi. -14 Siamo a metà gara, da adesso non sono escluse sorprese. -14 Non molla Acosta e si riporta a 6 decimi da