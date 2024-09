Dopo la mattanza il video su Tik Tok | l' agghiacciante clip del killer di Maria Campai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Volevo scoprire che cosa si prova ad uccidere". Lo avrebbe detto agli investigatori il 17enne fermato con le accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere per l'omicidio di, 42 anni, avvenuto a Viadana (Mantova),averla conosciuta online. Secondo alcune indiscrezioni i carabinieri hanno "trovato alcune ricerche fatte su internet con i dispositivi in uso al ragazzo in cui viene spiegato come neutralizzare una persona a mani nude". Fin qui il quadro di questo terribile delitto. Ma c'è dell'altro. Il 17enne infatti andava matto per allenamento e per il fisico scolpito. Così il suo account Tik Tok è pieno diin cui esibisce il suo corpo. E anche subitoil terribile omicidio, con il cadavere ancora caldo della povera, le sue abitudini non hanno assolutamente subito cambiamenti.