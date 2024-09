‘Corri la Vita’ 40mila podisti invadono Firenze per la marcia benefica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 20924 – Il gran giorno di Corri la Vita è arrivato. Oggi, 29 settembre, aè andata in scena la XXII edizione con una fiumana di, che hanno invaso la città inper una causa nobile: raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno. La prima manifestazioneca non competitiva in Italia che coniuga solidarietà, salute e cultura. 'Corri la Vita': la carica deiinvadeUn fiume di partecipanti hato dal Parco delle Cascine fino alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria. Lo start è stato dato alle 9,15 dalla sindaca Sara Funaro ed Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri La Vita Onlus, con lo starter Giovanni Terzi e la madrina Simona Ventura.