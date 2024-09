Calafiori ha fatto innamorare l’Inghilterra | cavallo pazzo affascinante coraggioso il Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024)ha: “” (il) L’Arsenal ieri ha battuto il Leicester segnando il gol della vittoria nel recupero. A mettersi in risalto nella partita di ieri, per il, è stato, non tanto per la sua prestazione, ma per gli scossoni che dà alla fredda difesa dell’Arsenal. Scrive il: “Con il suo passo galoppante e la sua fluente chioma, Riccardodell’Arsenal ha giocato contro il Leicester City come unselvaggio in libertà. L’italiano è un tipo burrascoso, un difensore tutto azione, e per il pubblico dell’Emirates Stadium è stata un’emozione vederlo caricare nei tackle e correre in avanti per unirsi all’attacco. L’Arsenal ha dominato il Leicester, ma ha avuto bisogno di un gol nel recupero per vincere la partita, eè stato sempre al centro del dramma.