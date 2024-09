Berrettini lo sfogo sul web e la reazione dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024) Matteo, sui social lodel campione dopo il ritiro dall’Atp di Tokyo: non riesce a farsene una ragione. Tutto sembrava filare liscio, finalmente. Nella fase a gironi aveva dato prova di grande determinazione e coraggio e tutto credevamo tranne che il destino potesse metterci, ancora una volta, lo zampino. Invece, è successo. Per l’ennesimo volta gli ha fatto lo sgambetto, costringendolo a battere ritirata nel bel mezzo di una partita che, oltretutto, stava vincendo alla grande. Ennesimo infortunio per Matteo(AnsaFoto) – Ilveggente.itMatteosi è ritirato dopo aver conquistato il primo set nel faccia a faccia contro Arthur Fils, battuto il quale avrebbe avuto accesso ai quarti di finale dell’Atp 500 di Tokyo.