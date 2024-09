Bentornati al Pavone Riapre lo storico teatro Eventi e spettacoli poi di nuovo lo stop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Signori e signoreal. Dopo il black-out per il complesso cantiere iniziato nel 2016 (costato quasi due milioni di euro, usciti dalla casse di Fondazione, Comune e Regione) il 18 ottobreil sipario di velluto blu dello. Poi però seguirà unper ultimare il restyling. L’annuncio è stato dato ieri dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, presenti l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, il dirigente Fabio Zepparelli, il presidente del cda dellaSrl Giambattista Manzoni, il vice presidente della Fondazione Perugia Franco Moriconi e l’ex assessore Otello Numerini. "Si tratta di una pre-apertura, decisa dall’amministrazione insieme alla proprietà , per far rivivere ilgrazie ad una programmazione diin calendario fino al 31 dicembre.