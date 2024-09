Basket Serie A 2024 2025 | Brescia a valanga su Varese ok Tortona contro Cremona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024)battenella sfida valida per la 1^ giornata dellaA1diin una partita dalle mille emozioni, decisa da un parziale negli ultimi minuti per 80-68. Vince anche, che al debutto travolgein una partita che profuma già di playoff, viste le ambizioni delle due squadre: sfida anche tra coach al debutto, con Poeta che batte 118-94 Mandole. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLAA1 CRONACA– Parte fortissimocon un super Kagamate, che fa sentire la sua presenza in difesa, con un paio di stoppate, ma anche in attacco.rimane in scia con le triple di Davis (11-9).