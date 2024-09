THE LIGHT DROWN rilascia PER ME

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) La band THEè disponibile dal 27 settembre 2024 con il nuovo singolo per UMA / Sony Music Italy dal titolo PER ME che rappresenta un grido di ribellione contro una routine lavorativa opprimente. Scopri il Nuovo Singolo “Per me” di The“PER ME” è il singolo d’esordio dei The, disponibile da venerdì 27 settembre per UMA/Sony Music Italy. Ascolta il singolo: https://sme.lnk.to/PERME “Questo brano parla della soffocante routine lavorativa che divora tutto senza lasciare tempo per se stessi e per i propri sogni. La ripetitività di ogni giornata si contrappone allo sforzo continuo per convincersi che un giorno andrà tutto bene, nonostante sembri una flebile speranza e prevalga sempre la sensazione di essere bloccati in un loop senza più niente a cui aggrapparsi.