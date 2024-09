Teheran pronti a invio truppe in Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un funzionario iraniano ha dichiarato alla rete americana Nbc cheinizierà nei prossimi giorni la registrazione per l'diin, in seguito all'attacco israeliano in cui è morto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell'Iran per gli affari internazionali, ha dichiarato che i funzionari daranno il permesso di schierare leine sul versante siriano delle alture del Golan. "Possiamo inviareinper combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981", afferma.