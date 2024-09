Sala si impunta su Malpensa priorità al ricorso contro Berlusconi L’amarezza di Barbara | Usa mio padre

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2024) In un momento in cui Milano fronteggia sfide complesse e urgenti come la sicurezza, la viabilità e il futuro delle grandi infrastrutture, la giunta comunale ha deciso di concentrare le proprie energie su una battaglia dal sapore fortemente ideologico: ill'intitolazione dell'aeroporto dia Silvio. Questa mossa, avviata dal sindaco Giuseppee approvata ufficialmente con una delibera, solleva più di una perplessità sul ruolo e ledell'amministrazione. Mentre la città si trova ad affrontare problemi reali e pressanti, il Comune sembra preferire una diatriba simbolica legata alla figura dell’ex premier, in una manovra che appare più propagandistica che di reale sostanza.