Inferno Mud torna la corsa tra fango e ostacoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 - Correre su sentieri off-road tra le meravigliose colline del Chianti e superare insieme, anche contando sul reciproco aiuto,naturali e artificiali. Sembrerebbe una metafora della vita quella che, da ben dieci anni, prende il nome diMud, lapiù irriverente esa della penisola che in questo 2024 assegnerà per la prima volta il titolo italiano a squadre. Dopo l’apertura di stagione a maggio con la Beach edition di Cattolica,Mudalle origini, sabato 12 e domenica 13 ottobre, allo hu Norcenni Girasole village con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Come da tradizione, il programma alternerà varie distanze per consentire la partecipazione di tutti, con bolge dedicate sia ad atleti competitivi sia ad amatori.