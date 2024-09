Firenze torna la Fiera della Ceramica in piazza Santa Croce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – LaInternazionalecelebra il suo 25° anniversario in grande stile, sabato 5 e domenica 6 ottobre, in. L'evento porterà 95 artigianida tutta Europa con le loro creazioni. Dagli oggetti d’uso comune a quelli di arredamento, le sculture, i gioielli, realizzati nelle tecniche e nei materiali più diversi, dalla morbidezzamaiolica, alla robustezza del grès, alla translucenzaporcellana, alle iridescenze dei lustri, alle ceramiche raku, lavalorizza il lavoro dei ceramisti che porteranno l’eccezionalità dei loro manufatti.Organizzata dall'Associazione Artee La Fierucola APS, la manifestazione non sarà solo un’occasione di vendita, ma offrirà un’esperienza immersiva nel mondo, con laboratori per bambini, dimostrazioni e incontri tematici (dalle 10 alle 20).