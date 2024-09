Festival Rossini Quindici eventi e nomi illustri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Torna a Lugo ilOpen, in programma dal 2 ottobre al 26 novembre:musicali dislocati in sette sedi con un repertorio che spazia dal medioevo all’attualità , con musica francese e del Novecento storico. Il 12 novembre, inoltre, verrà proposta l’opera Zanetto di Mascagni. Fra idi spicco Charles Dutoit, Lorenzo Ghielmi, Cristina Zavalloni, Michael Barenboim, Silvia Colasanti, Elio De Capitani, Manlio Benzi, Yi-Chen Lin,le orchestre partner Cherubini, Toscanini e La Corelli. "La nuova alluvione che ha colpito il nostro territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato – non può e non deve essere un ostacolo per la promozione della cultura e della socialità . Ripartire non significa dimenticare, così come non significa lasciare indietro qualcuno: significa trovare insieme la forza di confortarci e di guardare avanti.