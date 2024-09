Cosenza | bambina di 2 anni ingerisce della droga ricoverata in terapia intensiva Arrestato il padre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Unadi soli dueè statainperché avrebbe ingerito accidentalmentecannabis a casa dei genitori. La piccola si trova all’Ospedale dell’Annunziata, dove è stata intubata ed è tenuta in ventilazione assistita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, ilè statoper possesso di sostanza stupefacente e si trova ai domiciliari. Dopo il ricoverofiglia, la Squadra mobile diha effettuato una perquisizione a casa dei genitori, trovando siasia materiale per il suo confezionamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato per questo. Non risultano al momento provvedimenti relativi all’intossicazione. La Polizia è in attesa dei risultati definitivi degli esami tossicologici.