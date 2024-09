Cagliari finto carabiniere estorce gioielli e soldi a un’anziana nascondendoli anche dentro la crema spalmabile Arrestato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Un 45enne ha cercato di truffare un‘anziana signora di. L’uomo, originario di Napoli, Si è presentato come un, raccontando che la figlia della donna aveva causato un grave incidente. Per evitare la sua carcerazione, doveva consegnare tutti ie 500 euro in contanti. La signora, spaventata, ha ceduto.Leggi: Messina, tragedia durante la battuta di caccia: Salvatore Fabio ucciso da un proiettile vagante La preparazione della truffa Prima della truffa, i malviventi avevano fatto allontanare la figlia della vittima con una telefonata. Unmaresciallo le aveva intimato di andare subito in caserma, dicendo che le avevano clonato la targa per una rapina. Rimasta sola, l’anziana è caduta nella trappola. La polizia è subito intervenuta. Dopo alcune ricerche, gli agenti hanno rintracciato il truffatore al porto.