Abodi | Il Maradona? Lo stadio deve essere sostenibile e rispettare l’economia del territorio

Il Ministro per lo sport Andrea è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno sulla situazione legata allo stadio e, in generale, lo sviluppo dei centri sportivi in città.: «Il nuovo stadio dovrà far fronte alla sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale» Nel 2026 Napoli sarà capitale europea dello sport. La voglia di praticare diverse discipline è straordinaria, ma c'è il cruccio degli impianti carenti o disagiati «Napoli è una città che si sta trasformando. E i temi su stadio e palasport sono focali. Anche il discorso sugli impianti sportivi nei vari quartieri è una cosa che ci sta a cuore». In base alle candidature per Euro 2032, il nuovo stadio a che punto è? «Siamo alla fase preliminare. Abbiamo sostenuto 5 audizioni: Bologna, Cagliari, Firenze, Parma e Empoli. Abbiamo avuto due incontri molto proficui con il sindaco Manfredi e De Laurentiis.