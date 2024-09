United Rugby Championship | Scrafton espulso e Treviso crolla a Glasgow

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si è appena conclusa allo Scotstoun Stadium dila sfida valevole per la seconda giornata dell’e in campo sono scesi i padroni di casa Warriors e la Benetton. Due formazioni uscite deluse dall’esordio stagionale e che erano già a caccia di punti fondamentali nella lunga corsa ai playoff. Parte bene la Benetton, che costruisce tanto nei primissimi minuti, ma non concretizza. Così, però, al primo possesso colpisce subito. Al 6’ contrattacco dai propri 22 per gli scozzesi, palla che velocemente arriva a Steyn e Warriors avanti 7-0. Reagisce la Benettone al 13’ va in meta il neoentrato Odogwu, ma dopo un paio di minuti viene annullato per un in avanti a inizio azione. E subito dopo arriva il raddoppio dei padroni di casa, con un passaggio molto al limite dell’in avanti e va fino in fondo Fagerson e punteggio sul 14-0.