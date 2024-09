Tv Milly Carlucci riapre le danze di Ballando

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024)alza il sipario e da sabato 28 settembre apre ledi ‘con le stelle’, in onda in prima serata su Rai1. Alla diciannovesima edizione partecipano: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi. Presentata a Roma la nuova edizione dicon le StelleNo di Chiara Ferragni, Barbara D’Urso ballerina per una notte Non ci sarà Chiara Ferragni ma vedremo ballare anche Barbara d’Urso. Sarà ballerina per una notte nella seconda puntata di ‘con le Stelle’, come ha annunciato: “Con Barbara d’Urso c’era stato un tentativo anni fa. Era talmente impegnata che non si trovava il tempo. Ci siamo tenute in contatto e quest’anno verrà.