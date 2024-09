Tutto in un giorno | la storia vera dietro al film con Penelope Cruz

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 27 settembre 2024)in un: laalconL’attore Juan Diego Botto, al suo esordio alla regia, porta sul grande schermoin un(candidato a cinque premi Goya) che affronta un tema molto sentito in Spagna: quello degli sfratti. L’idea delnasce da un confronto sulla situazione spagnola tra il regista e Penélope, qui in veste di produttrice e protagonista. L’attrice gli aveva chiesto di scrivere qualcosa su una coppia con un problema di gelosia e che sta affrontando uno sfratto. Il progetto ha però assunto una forma divesa quando la moglie del regista e co-sceneggiatrice delOlga Rodriguez, ha messo il marito in contatto con assistenti sociali, assemblee condominiali, avvocati, persone emarginate.