Tornano i cestini di pere Abio

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - ‘'PerAmore, per'': sabato 28 settembre si festeggia la ventesima Giornata nazionaleper raccontare il lavoro svolto da 4000 volontari in oltre 200 reparti pediatrici italiani e, nelle piazze di Roma e provincia e di altre città capoluogo di regione,diper fare una donazione: ‘'ogni cestino di frutta acquistato aiuterà la formazione di un nuovo volontario''. E' questo il messaggio della Fondazione nata a Milano e che opera dal 1978 contando su 4000 ‘angeli custodi' che regalano giochi e sorrisi ai piccoli degenti, riuniti in più di 50 organizzazioni territoriali sul territorio italiano. Molti di loro saranno presenti a Roma e provincia, come in altre città italiane, per far conoscere la loro attività nel quartiere Eur in viale Europa 88-90 e a piazza Santa Emerenziana angolo viale Eritrea.