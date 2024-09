Sgombero dell’ex Hotel Cinecittà | Gualtieri firma l’ordinanza per attivare l’accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Dopo loeffettuato in questi ultimi giorni presso l’ex, il sindaco di Roma Robertohato un’ordinanza per garantire la tutela e la protezione di nuclei familiari con presenza di figli minori e persone con altre fragilità, che sono rimaste senza alcun alloggio neanche temporaneo, a seguito dellodell’edificio in via Eudo Giulioli avvenuto lo scorso 24 settembre (leggi qui). Saranno, quindi, adottate misure straordinarie e urgenti per la messa in sicurezza di gestanti, mamme con figli minori, persone in stato di particolare vulnerabilità.