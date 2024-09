Progetto pilota Sicurezza+ | protocollo tra Provincia e CFS

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minutiFirmato a Palazzo Caracciolo il protocollo d'intesa tra la Provincia di Avellino e il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (CFS). A sottoscrivere il patto per la sicurezza, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente del CFS Antonio Prudente e il direttore del CFS Giovanni Solimene. Il protocollo si articola in azioni per la promozione della cultura della sicurezza e la gestione digitale dei cantieri degli interventi PNRR (percorsi formativi, tavoli tecnici, concorsi di idee, ecc.), al fine di favorire la diffusione di buone prassi e di soluzioni innovative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.