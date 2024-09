Phil Spencer di Xbox segnala la posizione sbagliata del tasto X mentre gioca con PS5 al TGS 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 27 settembre 2024), il CEO di Microsoft Gaming (), si è reso protagonista di un simpatico siparietto nel corso del Tokyo Game Shownel corso di una sessione di gaming con Final Fantasy 7 Rebirth, utilizzando ovviamente il controller DualSense di PS5 presso uno stand con PS5 Pro. Appena poche ore dopo la conclusione dell’evento diorganizzato in occasione del Tokyo Game Show, il dirigente del colosso di Redmond ha deciso di provare con mano alcuni dei giochi presenti alla manifestazione giapponese. E proprio durante questa sorta di tour guidato,ha dato vita ad un simpatico sipariettoimpugnava un DualSense di PlayStation 5 in uno stand di Final Fantasy 7 Rebirth, scherzando con un dirigente di Square Enix in riferimento alla diversa disdelX (croce) sul controller