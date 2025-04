Boom degli affitti brevi in città | Nuove regole per porre un ‘freno’

brevi periodi, soprattutto a turisti. E prezzi dei canoni di locazione che continuano a salire in modo vertiginoso. Il report di Immobiliare.it certifica quello che tanti riminesi vedono e vivono: la carenza di alloggi per affitti di lungo periodo, e un incremento dei canoni. A Rimini il costo degli affitti è aumentano del 6,2% rispetto a un anno fa, e in provincia va anche peggio con una media dell’8,4%. Il costo del canone a metro quadro è arrivato a Rimini a superare i 12 euro. Un’emergenza che in municipio intendono affrontare anche da un punto di vista urbanistico. A sostenere le intenzioni del Comune riminese è una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che ha ritenuto legittima l’introduzione da parte del Comune di Bologna del provvedimento con il quale si introduce una nuova destinazione d’uso urbanistica per alloggi affittati per brevi periodi, fissando al contempo il rispetto di alcuni standard minimi dimensionali (una superficie minima di 50 metri quadrati) e altri requisiti specifici. Ilrestodelcarlino.it - Boom degli affitti brevi in città: "Nuove regole per porre un ‘freno’" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sempre più appartamenti pronti a essere affittati perperiodi, soprattutto a turisti. E prezzi dei canoni di locazione che continuano a salire in modo vertiginoso. Il report di Immobiliare.it certifica quello che tanti riminesi vedono e vivono: la carenza di alloggi perdi lungo periodo, e un incremento dei canoni. A Rimini il costoè aumentano del 6,2% rispetto a un anno fa, e in provincia va anche peggio con una media dell’8,4%. Il costo del canone a metro quadro è arrivato a Rimini a superare i 12 euro. Un’emergenza che in municipio intendono affrontare anche da un punto di vista urbanistico. A sostenere le intenzioni del Comune riminese è una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che ha ritenuto legittima l’introduzione da parte del Comune di Bologna del provvedimento con il quale si introduce una nuova destinazione d’uso urbanistica per alloggi affittati perperiodi, fissando al contempo il rispetto di alcuni standard minimi dimensionali (una superficie minima di 50 metri quadrati) e altri requisiti specifici.

Boom degli affitti brevi in città: "Nuove regole per porre un ‘freno’". Affitti brevi, il boom è finito? Ecco perché non rendono più come prima e cosa succede nelle città italiane. Boom dell’affitto breve in Lombardia ma i sindaci si ribellano: così borghi e centri storici si spopolano. Arretrano i contratti di affitto breve, boom di locazioni transitorie. La città cambia. Da case a mini-hotel: boom affitti brevi, spariscono i negozi. Boom affitti brevi nel modenese: unità in affitto passate da 1.553 a 1.759 in sei mesi. Ne parlano su altre fonti

Affitti brevi, tolleranza zero: "Monolocale a un turista?. Dovrà essere almeno 28 metri" - Funaro e Vicini firmano la delibera che regolamenta le locazioni fuori dall’area Unesco. Tre anni ai proprietari per mettersi in regola, ma solo per chi opera da prima del 2025. (msn.com)

Firenze, la crepa degli affitti brevi - Svuotamento del centro storico, caro prezzi e impoverimento del mercato del lavoro hanno trasformato la città toscana. Il podcast del Sole 24 Ore ... (msn.com)

Affitti brevi, è il caos: il Cin non decolla e l'abusivismo dilaga - Per ora il provvedimento del Governo è un fallimento che crea solo nuovi problemi ai Comuni alle prese con overtourism e crisi abitativa. Le istituzioni locali provano a contrastare l’abusivismo con a ... (italiaatavola.net)