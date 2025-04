Ilfoglio.it - Un decreto impone la tracciabilità dei prodotti sanitari venduti, ma nessuno lo fa rispettare

La normativa è chiara, le date anche: dal 15 gennaio 2024 è in vigore l’obbligo, per chiunque utilizzi dispositivi medici, di registrare e conservare elettronicamente l’Identificativo unico del dispositivo (Udi), un codice che garantisce ladeiimmessi sul mercato. Questo obbligo deriva dal D.lgs 11 maggio 2023, che recepisce a sua volta le indicazioni europee già operative da anni. Il sistema Udi, previsto dal Regolamento (Ue) 2017/745, è uno strumento essenziale di tutela del paziente e di trasparenza, perché permette di risalire con certezza al prodotto usato in caso di malfunzionamenti, complicazioni o difetti. In pratica, ogni dispositivo medico deve essere dotato di un codice, leggibile anche in formato QR, che ne accompagna l’intero ciclo di vita: dalla produzione, alla distribuzione, all’utilizzo clinico.