Ilgiorno.it - La rapper di Desio al talent su Netflix. Ayo Ally, la sfida per diventare star

Una manciata di singoli apprezzati dagli amanti del genere e adesso l’approdo alla corte di Rose Villain, Geolier e Fabri Fibra per sottoporre al loro giudizio il suoo artistico. C’è anche una giovanedesiana tra i concorrenti della seconda stagione di “Nuova Scena”, il rap show in onda suche punta a scoprire i nuovi protagonisti della scena hip hop italiana: si tratta della 18enne Ayo, al secolo Alice Coppola, che ha deciso di mettersi alla prova su un palcoscenico di prestigio, mostrando il suo stile e la sua energia a giudici esigenti, tre nomi che oggi rappresentano al meglio il panorama rap, urban e hip hop del nostro Paese. Per la giovane residente auna tappa importante nel suo percorso musicale, che conferma le potenzialità di Ayonella scena rap nazionale.