La Diocesi in prima linea Una marcia per la pace

Diocesi di Ascoli, di Tonino Sofia di Libera, di Giorgio Canala, delle ACLI Ascoli e Alberto Vitelli, della FIOM, è stato illustrato il programma della tre giorni che prenderà il via stasera e si concluderà sabato. A moderare l'incontro è stato don Giampiero Cinelli, direttore dell'Ufficio Comunicazione della Diocesi. "Con questo evento si aprirà la seconda 'Porta della Speranza dell'anno giubilare – ha dichiarato il vescovo Palmieri – dopo quella aperta in occasione dei 600 anni del Beato Marco da Montegallo. Ilrestodelcarlino.it - La Diocesi in prima linea. Una marcia per la pace Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una giornata dedicata al pianeta malato. E' stata presentata nell'Episcopio del Palazzo Vescovile, la terza edizione dell'Earth Day: evento dedicato al tema ecologico in occasione della Giornata Internazionale della Terra. Alla presenza del vice presidente della Cei e vescovo Gianpiero Palmieri, di Franco Veccia, delegato regionale dell'Ufficio per la Pastorale Sociale, del professor Mariano Pierantozzi, direttore dello stesso Ufficio per la Diocesi di Ascoli, di Tonino Sofia di Libera, di Giorgio Canala, delle ACLI Ascoli e Alberto Vitelli, della FIOM, è stato illustrato il programma della tre giorni che prenderà il via stasera e si concluderà sabato. A moderare l'incontro è stato don Giampiero Cinelli, direttore dell'Ufficio Comunicazione della Diocesi. "Con questo evento si aprirà la seconda 'Porta della Speranza dell'anno giubilare – ha dichiarato il vescovo Palmieri – dopo quella aperta in occasione dei 600 anni del Beato Marco da Montegallo.

