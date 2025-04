Ilgiorno.it - Patrucco tra spirito poetico e satira: "Vi racconto il “mio” Brassens"

A unirli è un certo sguardo sul mondo, la capacità di tenere assieme unolibero ee unapungente e dissacrante. Un legame ideale che domani prenderà la forma di un evento a cavallo fra teatro, canzone d’autore e riflessioni sparse. Un mix di narrazione, letture e performance musicali che, intrecciando poesia e ironia, vedrà il monologhista, cabarettista e musicista caratese Albertoimmergersi nell’arte del grande cantautore francese Georgesper farne emergere la sorprendente attualità. Lo farà alle 21 sul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico, dove andrà in scena la presentazione-spettacolo “Ab”, che permetterà di scoprire il libro e l’album musicale omonimi, ultime fatiche di, artista poliedrico noto al grande pubblico per i lavori teatrali e per la partecipazione ai primi Zelig e Colorado Cafè.