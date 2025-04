Ex avvocato penalista falsificava gli atti Condannato a due anni e quattro mesi

anni e 4 mesi per esercizio abusivo della professione, truffa e falso in atti giudiziari. È la condanna inflitta ieri in primo grado a Luca Metelli, ex avvocato penalista del Foro di Brescia - la scorsa estate era stato radiato dall'Ordine forense - finito al centro di un'inchiesta nata dalla denuncia di un cliente. Questi si era rivolto alla cancelleria del tribunale per chiedere copia di una sentenza scoprendo non solo che il giudice da lui cercato non esercitava più a Brescia da una decina di anni, ma che gli atti in un suo possesso che gli aveva fornito il suo legale - nello specifico una sentenza di assoluzione - non erano stati emessi dall'autorità giudiziaria ma erano un falso. Per la pm Chiara Bonfadini, che aveva chiesto sei anni, non si trattava di un caso isolato, Metelli avrebbe messo in piedi un "sistema delinquenziale" rodato.

